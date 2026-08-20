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MEF explica alcance de modificación al Código Fiscal para cobrar el 7% en servicios de plataformas

Fausto Fernández, viceministro de Finanzas del MEF, indicó que en la actualidad al comprar a través de una plataforma digital no se paga el 7%, y con el nuevo proyecto que propone modificar el Código Fiscal, se establecen normas claras de tributación y su alcance. Señaló que aunque se perdería cerca de 24 millones de dólares con la exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de viviendas nuevas, con el nuevo proyecto de Ley se pretende recudar $100 millones.