Panamá

Un mes tras el terremoto: Cronología de una tragedia

Las marcas del terremoto de magnitud 7.5 siguen presentes en algunas zonas del país tras un mes, sin embargo, las personas encuentran una forma de levantarse de entre los escombros y seguir adelante. Hugo Famanía realizó un recorrido por las áreas afectadas en varias provincias y nos brinda un reporte sobre cómo se han llevado a cabo las labores de atención por parte de las autoridades y los testimonios de algunas familias.