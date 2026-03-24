MiAmbiente equipa guardaparques en Panamá con nuevos uniformes y equipos

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) realizó la entrega de nuevos uniformes y equipamiento a los guardaparques a nivel nacional, como parte de una estrategia para fortalecer su labor en campo.

La entidad detalló que estos insumos fueron adquiridos mediante mecanismos de compensación ambiental, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en las áreas protegidas del país.

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Nuevos equipos para fortalecer la vigilancia de MiAmbiente

Entre los implementos entregados se incluyen:

Uniformes de selva

Botas

Mochilas

Hamacas

Machetes

Ponchos

Lámparas

Otros equipos esenciales

Este equipamiento permitirá optimizar las labores de control, vigilancia y protección de los ecosistemas.

Más seguridad y eficiencia en campo

MiAmbiente destacó que esta entrega busca garantizar mayor seguridad para los guardaparques, así como mejorar la eficiencia en sus tareas diarias dentro de parques nacionales y áreas protegidas.

Actualmente, Panamá cuenta con más de 500 guardaparques, incluyendo mujeres que desempeñan roles clave tanto en campo como en posiciones de liderazgo. El trabajo de estos profesionales es fundamental para la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural del país.