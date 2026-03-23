MiAmbiente: Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

Un total de 144 turistas del crucero Le Champlain realizaron una visita controlada al Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos ecológicos del país.

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Actividades sostenibles

Durante su estadía, los visitantes participaron en actividades como:

Snorkel

Senderismo

Estas experiencias se desarrollaron en zonas previamente autorizadas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036155478477033612?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 144 turistas del crucero Le Champlain disfrutaron del Parque Nacional Coiba, realizando actividades de snorkel y senderismo en zonas previamente aprobadas por @MiAmbientePma.



La visita se realizó cumpliendo estrictos protocolos para minimizar el impacto ambiental,… pic.twitter.com/j6NeDs7P0w — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

Protocolos a turistas para proteger el ecosistema

La jornada se llevó a cabo bajo estrictas medidas para minimizar el impacto ambiental, incluyendo:

Desembarco rotativo en grupos de 20 personas

Supervisión en áreas autorizadas

Educación sobre conservación y uso sostenible

Turismo responsable

Las autoridades destacaron que este tipo de visitas promueve el turismo sostenible y la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Panamá y la región.