Veraguas Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 14:33

MiAmbiente: Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

144 turistas visitaron el Parque Nacional Coiba bajo estrictos controles ambientales. Conoce cómo se realizó la actividad por MiAmbiente.

Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 144 turistas del crucero Le Champlain realizaron una visita controlada al Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos ecológicos del país.

Actividades sostenibles

Durante su estadía, los visitantes participaron en actividades como:

  • Snorkel
  • Senderismo

Estas experiencias se desarrollaron en zonas previamente autorizadas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

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Protocolos a turistas para proteger el ecosistema

La jornada se llevó a cabo bajo estrictas medidas para minimizar el impacto ambiental, incluyendo:

  • Desembarco rotativo en grupos de 20 personas
  • Supervisión en áreas autorizadas
  • Educación sobre conservación y uso sostenible

Turismo responsable

Las autoridades destacaron que este tipo de visitas promueve el turismo sostenible y la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Panamá y la región.

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