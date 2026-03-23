MiAmbiente: Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

Un total de 144 turistas del crucero Le Champlain realizaron una visita controlada al Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos ecológicos del país.
Actividades sostenibles
Durante su estadía, los visitantes participaron en actividades como:
- Snorkel
- Senderismo
Estas experiencias se desarrollaron en zonas previamente autorizadas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
Protocolos a turistas para proteger el ecosistema
La jornada se llevó a cabo bajo estrictas medidas para minimizar el impacto ambiental, incluyendo:
- Desembarco rotativo en grupos de 20 personas
- Supervisión en áreas autorizadas
- Educación sobre conservación y uso sostenible
Turismo responsable
Las autoridades destacaron que este tipo de visitas promueve el turismo sostenible y la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Panamá y la región.