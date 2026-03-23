Tercer operador móvil: ¿Cuándo operará en Panamá según la ASEP?

ASEP revela cuándo entrará el nuevo operador móvil en Panamá @ASEP

Panamá avanza hacia la incorporación de un nuevo operador de telefonía móvil, cuyo inicio de operaciones está previsto para el tercer trimestre de 2027 , según confirmó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ).

La administradora de la entidad, Zelmar Rodríguez, detalló que el proceso ya tiene un cronograma definido para atraer inversionistas y empresas interesadas.

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Cronograma oficial según la ASEP

El proceso para la entrada del nuevo operador se desarrollará en varias etapas:

Mayo de 2026: inicio de precalificación

inicio de precalificación Diciembre de 2026: licitación oficial

licitación oficial Tercer trimestre de 2027: inicio de operaciones

Además, se habilitará una plataforma digital para que los interesados conozcan las condiciones del mercado panameño.

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Más competencia en el mercado

La ASEP destacó que el objetivo es dinamizar el sector de telecomunicaciones, promoviendo mayor competencia entre operadores.

Actualmente, el país supera los 5 millones de líneas móviles activas, lo que evidencia una alta demanda del servicio.

¿Cómo beneficiará a los usuarios?

La entrada de un nuevo operador podría generar mejoras como: