Tercer operador móvil: ¿Cuándo operará en Panamá según la ASEP?

Panamá avanza hacia la incorporación de un nuevo operador de telefonía móvil, cuyo inicio de operaciones está previsto para el tercer trimestre de 2027, según confirmó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
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Cronograma oficial según la ASEP
El proceso para la entrada del nuevo operador se desarrollará en varias etapas:
- Mayo de 2026: inicio de precalificación
- Diciembre de 2026: licitación oficial
- Tercer trimestre de 2027: inicio de operaciones
Además, se habilitará una plataforma digital para que los interesados conozcan las condiciones del mercado panameño.
Más competencia en el mercado
La ASEP destacó que el objetivo es dinamizar el sector de telecomunicaciones, promoviendo mayor competencia entre operadores.
Actualmente, el país supera los 5 millones de líneas móviles activas, lo que evidencia una alta demanda del servicio.
¿Cómo beneficiará a los usuarios?
La entrada de un nuevo operador podría generar mejoras como:
- Tarifas más competitivas
- Mayor cobertura a nivel nacional
- Innovación en servicios digitales
- Mejor calidad en la red