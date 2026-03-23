Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 11:18

Panamá tendrá tercer operador móvil: ASEP inicia proceso

ASEP anuncia proceso para un tercer operador móvil en Panamá. Licitación será en diciembre y operación en 2027.

ASEP inicia proceso para un tercer operador móvil en Panamá

ASEP inicia proceso para un tercer operador móvil en Panamá

ASEP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció el inicio del proceso para permitir el ingreso de un tercer operador de telefonía móvil en Panamá, una medida que busca dinamizar el mercado y mejorar la calidad del servicio.

Así será el proceso en Panamá

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, explicó que se habilitará una plataforma digital donde inversionistas y empresas interesadas podrán conocer las condiciones del mercado panameño.

El cronograma contempla:

  • Mayo 2026: inicio del proceso de precalificación
  • Diciembre 2026: licitación oficial
  • Tercer trimestre de 2027: entrada en operación del nuevo operador
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Más competencia y mejor servicio

Según la entidad, el objetivo principal es incrementar la competencia, generar incentivos para mejorar la calidad del servicio y ofrecer mejores opciones a los usuarios. Actualmente, Panamá cuenta con más de 5 millones de líneas móviles activas, lo que refleja la alta demanda del servicio en el país.

Impacto en los usuarios

La llegada de un nuevo operador podría traducirse en:

  • Mejores tarifas
  • Mayor cobertura
  • Innovación en servicios digitales
  • Mejor calidad en la red
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