Panamá tendrá tercer operador móvil: ASEP inicia proceso

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) anunció el inicio del proceso para permitir el ingreso de un tercer operador de telefonía móvil en Panamá, una medida que busca dinamizar el mercado y mejorar la calidad del servicio.

Así será el proceso en Panamá

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, explicó que se habilitará una plataforma digital donde inversionistas y empresas interesadas podrán conocer las condiciones del mercado panameño.

El cronograma contempla:

Mayo 2026: inicio del proceso de precalificación

inicio del proceso de precalificación Diciembre 2026: licitación oficial

licitación oficial Tercer trimestre de 2027: entrada en operación del nuevo operador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036110671692079238?s=20&partner=&hide_thread=false La @AsepPanama anunció el inicio del proceso para el ingreso a Panamá de un tercer operador de telefonía móvil.



Se habilitará una página web para que inversionistas y empresas interesadas conozcan el mercado panameño en materia de comunicaciones y las condiciones de ASEP para… pic.twitter.com/bb1hog8Af9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

Más competencia y mejor servicio

Según la entidad, el objetivo principal es incrementar la competencia, generar incentivos para mejorar la calidad del servicio y ofrecer mejores opciones a los usuarios. Actualmente, Panamá cuenta con más de 5 millones de líneas móviles activas, lo que refleja la alta demanda del servicio en el país.

Impacto en los usuarios

La llegada de un nuevo operador podría traducirse en: