Mulino anuncia Primer Empleo Agro para 2,000 jóvenes: estas son las provincias beneficiadas

l presidente de la República, José Raúl Mulino , anunció el lanzamiento del programa Primer Empleo Agro , una nueva etapa de la estrategia gubernamental para impulsar la inserción laboral de los jóvenes, enfocada en fortalecer el sector agropecuario.

La iniciativa beneficiará a 2,000 jóvenes de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién , quienes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia laboral en actividades vinculadas a la producción agrícola.

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¿Qué es Primer Empleo Agro?

De acuerdo con el mandatario, Primer Empleo Agro constituye una nueva fase del programa Mi Primer Empleo, orientada a promover oportunidades para jóvenes interesados en desarrollar una carrera dentro del sector agropecuario.

"Tenemos más de 25 mil inspecciones realizadas, y cancelaciones de permisos de trabajo, y bajo ninguna circunstancia podemos poner un extranjero tratando mal a un panameño y tenemos que ser receptivos y respetuosos", Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo. pic.twitter.com/l83z1rqI5q — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

El objetivo es fortalecer el relevo generacional en el campo y fomentar el empleo juvenil en una de las principales actividades económicas del país.

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¿Cuándo inicia el programa?

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que el programa comenzará la próxima semana con jornadas en las cuatro provincias seleccionadas.

Además, precisó que el 3 de agosto iniciará formalmente la ejecución del programa Primer Empleo Agro, con la incorporación de los primeros participantes.

CEAGRO abrirá en septiembre

Durante su informe a la Nación, el presidente Mulino también anunció que en septiembre iniciarán las actividades de CEAGRO, un centro de formación especializado para el sector agropecuario.

En esta primera etapa, 100 jóvenes becados recibirán capacitación para convertirse en técnicos del sector agrícola, como parte de la estrategia para fortalecer la productividad y la innovación en el campo panameño.

Provincias beneficiadas

El programa Primer Empleo Agro arrancará en las siguientes provincias:

Darién.

Herrera.

Los Santos.

Veraguas.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar las oportunidades de empleo para la juventud, al tiempo que impulsa el desarrollo del sector agropecuario mediante la formación de mano de obra calificada.