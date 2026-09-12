Cámaras captan a sospechoso mientras sustraía material de plomería en Parque Lefevre

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) captaron en calle 5.ª, Parque Lefevre, a un ciudadano que utilizaba herramientas para sustraer material de plomería de un edificio.

Tras el alerta del sistema de monitoreo, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio y aprehendieron al sospechoso con las evidencias en su poder. El individuo y los elementos probatorios fueron remitidos a la Sala de Atención Ciudadana para los trámites correspondientes.