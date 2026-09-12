Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 17:46

Cámaras captan a sospechoso mientras sustraía material de plomería en Parque Lefevre

Tras captar al sospechoso del hurto de los artículos de plomería, las unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio.

Cámaras captan a sospechoso mientras sustraía material de plomería.

Cámaras captan a sospechoso mientras sustraía material de plomería.

Ana Canto
Por Ana Canto

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) captaron en calle 5.ª, Parque Lefevre, a un ciudadano que utilizaba herramientas para sustraer material de plomería de un edificio.

Tras el alerta del sistema de monitoreo, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio y aprehendieron al sospechoso con las evidencias en su poder. El individuo y los elementos probatorios fueron remitidos a la Sala de Atención Ciudadana para los trámites correspondientes.

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