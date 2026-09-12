Cámaras captan a sospechoso mientras sustraía material de plomería en Parque Lefevre

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) captaron en calle 5.ª, Parque Lefevre, a un ciudadano que utilizaba herramientas para sustraer material de plomería de un edificio.
Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional captaron en la calle 5 de Parque Lefevre a una persona con herramientas sustrayendo material de plomería de un edificio.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2026
Unidades policiales llegaron al lugar y lograronn aprehender al ciudadano, quien tenía en su poder… pic.twitter.com/2v4hc7OHH3