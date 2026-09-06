Panamá Debate Abierto Dominical - 6 de septiembre de 2026 - 11:56
Análisis sobre retos del Canal de Panamá, reformas electorales, seguridad y otros temas
Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre los retos que tendrá Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal, reformas al Código Electoral, panorama geopolítico global, seguridad, entre otros temas, junto analista internacional Daniel Zovatto; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Narciso Arellano, magistrado presidente del Tribunal Electoral; y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.