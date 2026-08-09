Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de la situación económica de Panamá, seguridad, viviendas y Asamblea

En la edición de Debate Abierto de este domino 9 de agosto de 2026, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, compartió detalles del plan de desarrollo que se ejecuta a nivel nacional y los proyectos para recuperar la economía. Además, se abordó el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico con la intervención de Jaime Abad, experto en seguridad, y Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Por su parte, Alicia Jiménez, presidenta de las Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras), reaccionó a los índices de empleo y crecimiento económico, frente a la realidad nacional. Mientras que los diputados Alain Cedeño de Realizando Metas y Jhonathan Vega de la Coalición Vamos, brindaron sus puntos de vista sobre las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, enumeró los desafíos que mantiene el país en su economía y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.