Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre economía, preparación ante sismos y reformas al Reglamento Interno de la Asamblea

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre la economía del país, la cifra de desempleo, el nivel de preparación de Panamá ante sismos, la “Canasta Panamá Pa’ Ti”, las exportaciones, y las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, entre otros temas, junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith; Luis Alejandro Pinzón, investigador de Riesgos de Sismos de la Universidad Santa María La Antigua; Carlos Penna, ingeniero electricista; Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá; Julio Moltó, ministro de Economía y Finanzas; y Roberto Zúñiga, diputado de la Coalición Vamos.