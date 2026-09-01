Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 15:33

Centro de Salud de Alcalde Díaz habilita pagos con Clave, Visa y Mastercard: ¿qué servicios incluye?

El Centro de Salud de Alcalde Díaz habilitó pagos con tarjetas Clave, Visa y Mastercard para consultas, laboratorios, medicamentos y servicios odontológicos.

Centro de Salud de Alcalde Díaz habilita pagos con Clave

Centro de Salud de Alcalde Díaz habilita pagos con Clave

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro de Salud de Alcalde Díaz habilitó el pago mediante tarjetas Clave, Visa y Mastercard, informó el Ministerio de Salud (MINSA). La nueva modalidad aplica para diferentes servicios que ofrece el centro de salud, entre ellos:

Una nueva opción de pago para los usuarios en el Centro de Salud

Con la habilitación de este sistema, los pacientes cuentan con una alternativa adicional para realizar el pago de los servicios recibidos en el centro de salud.

La medida facilita las transacciones para quienes utilizan medios de pago electrónicos al momento de acudir a sus citas o realizar otros trámites relacionados con la atención médica.

El MINSA recordó que esta modalidad está disponible en el Centro de Salud de Alcalde Díaz para los servicios contemplados.

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