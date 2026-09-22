Hombre de 27 años queda detenido provisionalmente por femicidio en Bocas del Toro

Un hombre de aproximadamente 27 años fue presentado este martes 22 de septiembre de 2026 ante un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Changuinola, donde se le imputó el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de femicidio, en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo 20 de septiembre, en la comunidad de Valle Escondido, corregimiento de San Cristóbal, provincia de Bocas del Toro, donde una mujer de 22 años perdió la vida tras ser presuntamente atacada con un machete. La información fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación.

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De acuerdo con relatos familiares, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol y habría sostenido una discusión con su pareja antes de que ocurrieran los hechos.

Según relatos de vecinos, desde hace algún tiempo se escuchaban diferencias entre la pareja, situación que lamentablemente terminó con la muerte de la joven.

Este martes fue llevado a audiencia el hombre señalado como responsable de agredir con un machete a su pareja y acabar con su vida en Isla Valle Escondido, en Bocas del Toro. pic.twitter.com/y3kr7wTtuX — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Fiscalía presenta elementos durante la audiencia

La entidad, a través de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, informó que durante la audiencia se presentaron elementos recabados junto con la Policía Nacional en el área donde ocurrió el hecho.

Estos elementos permitieron acreditar la comisión del hecho penal y la presunta vinculación del hombre con el caso.

Por la naturaleza del hecho, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de cargos y ordenó la detención provisional del imputado durante el periodo de investigación.

La víctima dejó una niña de seis años en orfandad.