Hombre de 27 años queda detenido provisionalmente por femicidio en Bocas del Toro

Un hombre de aproximadamente 27 años fue presentado este martes 22 de septiembre de 2026 ante un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Changuinola, donde se le imputó el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de femicidio, en perjuicio de su pareja sentimental.
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De acuerdo con relatos familiares, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol y habría sostenido una discusión con su pareja antes de que ocurrieran los hechos.
Según relatos de vecinos, desde hace algún tiempo se escuchaban diferencias entre la pareja, situación que lamentablemente terminó con la muerte de la joven.
Fiscalía presenta elementos durante la audiencia
La entidad, a través de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, informó que durante la audiencia se presentaron elementos recabados junto con la Policía Nacional en el área donde ocurrió el hecho.
Estos elementos permitieron acreditar la comisión del hecho penal y la presunta vinculación del hombre con el caso.
Por la naturaleza del hecho, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de cargos y ordenó la detención provisional del imputado durante el periodo de investigación.
La víctima dejó una niña de seis años en orfandad.