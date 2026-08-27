Anteproyecto de Ley 51: Fórum de Periodistas advierte sobre penas y riesgo para la libertad de expresión

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la aprobación del Anteproyecto de Ley 51 , relacionado con la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA).

El gremio señaló que, aunque considera necesario establecer reglas frente al uso malicioso de estas tecnologías, el proyecto plantea conceptos que, por su amplitud, podrían generar interpretaciones subjetivas en materia penal y afectar la libertad de expresión.

¿Qué preocupa al Fórum de Periodistas?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que el anteproyecto busca sancionar el uso deliberado de inteligencia artificial para engañar, suplantar o perjudicar la reputación de una persona.

El Fórum advirtió que la propuesta contempla penas de tres a seis años de prisión, que podrían aumentar hasta siete años, mientras utiliza conceptos como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” o contenido “idóneo para causar daño”.

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, @fperiodistaspma, emitió un comunicado donde señala que debe analizarse las consecuencias que podría tener la aprobación del Anteproyecto de Ley 51.



Señaló que su preocupación está en la forma en que busca… pic.twitter.com/gOIJgKwTdn — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Según el gremio, en materia penal estos términos requieren especial cuidado debido al margen de interpretación que podrían generar.

Periodistas cuestionan excepción para contenidos periodísticos y artísticos

El Fórum también llamó la atención sobre la excepción contemplada para contenidos periodísticos, artísticos o de interés público.

Explicó que una investigación periodística, una caricatura, una sátira o una opinión crítica pueden ser incómodas o duras, pero esto no significa que constituyan un delito.

Por ello, considera que no debería quedar abierta la posibilidad de que una autoridad determine subjetivamente cuándo una publicación tiene una supuesta intención “denigrante”.

¿Qué dice el Fórum sobre la inteligencia artificial?

El gremio sostuvo que regular la inteligencia artificial es necesario, especialmente cuando se utiliza para crear contenidos falsos destinados a engañar o suplantar deliberadamente a otras personas.

Sin embargo, advirtió que establecer normas ambiguas y penas que considera desproporcionadas podría provocar un efecto de autocensura entre periodistas, medios de comunicación, artistas y ciudadanos.

“Una cosa es sancionar un ‘deepfake’ malicioso o una suplantación deliberada. Otra, muy distinta, es utilizar esa discusión para reducir las garantías que hoy protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder. Son debates distintos y deben mantenerse separados”, señaló el Fórum. “Una cosa es sancionar un ‘deepfake’ malicioso o una suplantación deliberada. Otra, muy distinta, es utilizar esa discusión para reducir las garantías que hoy protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder. Son debates distintos y deben mantenerse separados”, señaló el Fórum.

Preocupación por críticas a funcionarios públicos

Otro de los puntos que genera inquietud entre los periodistas es que, durante la discusión del proyecto sobre inteligencia artificial, diputados plantearon el regreso de la vía penal contra quienes cuestionan a funcionarios públicos.

Para el gremio, ambos asuntos deben analizarse por separado: una cosa es establecer mecanismos para combatir la manipulación maliciosa mediante IA y otra modificar las garantías relacionadas con la libertad de expresión, la crítica y el escrutinio ciudadano sobre quienes ejercen cargos públicos.

El Fórum pidió analizar las consecuencias que podría tener el Anteproyecto de Ley 51 antes de avanzar con su aprobación.