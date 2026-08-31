Estafas con paquetes de viaje: ATP recomienda verificar que las empresas estén registradas

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) , Gloria De León, recomendó a los ciudadanos presentar denuncias cuando consideren que no han recibido los servicios ofrecidos al adquirir un paquete de viaje.

La funcionaria también hizo un llamado a los consumidores a verificar que las empresas estén debidamente registradas , una medida que, según explicó, permite a las autoridades actuar y aplicar las sanciones correspondientes cuando se detecten irregularidades.

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ATP recomienda verificar las empresas antes de comprar paquetes de viaje

De León señaló la importancia de que las personas revisen la información de las empresas antes de contratar paquetes turísticos o servicios promocionados.

La recomendación busca que los consumidores puedan identificar a las empresas responsables y recurrir a las autoridades en caso de que los servicios contratados no correspondan con lo ofrecido.

La administradora general de Turismo, Gloria De León, recomendó a los ciudadanos interponer las denuncias en los casos donde consideren que no han recibido los servicios promocionados en los paquetes de viaje, y recomendó verificar que las empresas estén registradas, para poder… pic.twitter.com/fpeu6fjXmI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

“Hoy con redes sociales se escuchan bastantes cosas que no son verdad, en todos los aspectos”, manifestó la administradora de Turismo. “Hoy con redes sociales se escuchan bastantes cosas que no son verdad, en todos los aspectos”, manifestó la administradora de Turismo.

¿Qué hacer si no recibes los servicios prometidos?

La administradora de la ATP recomendó interponer las denuncias correspondientes cuando los ciudadanos consideren que no recibieron los servicios incluidos o promocionados en un paquete de viaje.

Además, insistió en la necesidad de verificar previamente que la empresa que ofrece el servicio esté registrada, ya que esto facilita que las autoridades puedan identificarla y tomar las medidas correspondientes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la sustentación del presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá ante la Asamblea Nacional.

La recomendación cobra importancia ante la creciente promoción de productos y servicios a través de redes sociales, donde los ciudadanos pueden encontrar ofertas de viajes y paquetes turísticos de diferentes empresas.