Internacionales -  1 de septiembre de 2026 - 16:04

Times Square: identifican a mujer apuñalada por una atacante con antecedentes de salud mental

El incidente en provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles.

Identifican a mujer apuñalada por una atacante en Time Square.

Identifican a mujer apuñalada por una atacante en Time Square.

Todd Heisler/the New York Times
Ana Canto
Por Ana Canto

La mujer que murió este lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.

"Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.

Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.

Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.

La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

FUENTE: EFE

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