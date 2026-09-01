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Calle 7 Panamá Calle 7 -  1 de septiembre de 2026 - 17:11

Calle 7 Panamá presenta a su nuevo competidor de la temporada

A su llegada a Calle 7 Panamá, saludó a la fanaticada, la cual le dio la bienvenida como nuevo integrante de la fiebre amarilla.

Nuevo compertidor de Calle 7 Panamá. 

Nuevo compertidor de Calle 7 Panamá. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes se dio a conocer la incorporación a Calle 7 Panamá de un nuevo competidor procedente de Uruguay, Tomi Narbondo, quien se dedica al modelaje, la música y la composición de canciones.

A su llegada al programa, saludó a la fanaticada, la cual le dio la bienvenida como nuevo integrante de la fiebre amarilla. El competidor se encuentra en Panamá desde hace unas semanas y ha recorrido diversos rincones del país, aunque espera visitar muchos más.

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Tomi señaló que llegó a Panamá no con una lesión muscular, sino con una del corazón, y que espera encontrar a una panameña capaz de sanarlo.

Para conocer más sobre su trayectoria y participación, la audiencia puede sintonizar Calle 7 Panamá a partir de las 4:00 p. m.

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