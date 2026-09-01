Calle 7 Panamá presenta a su nuevo competidor de la temporada

Este martes se dio a conocer la incorporación a Calle 7 Panamá de un nuevo competidor procedente de Uruguay, Tomi Narbondo, quien se dedica al modelaje, la música y la composición de canciones.
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Tomi señaló que llegó a Panamá no con una lesión muscular, sino con una del corazón, y que espera encontrar a una panameña capaz de sanarlo.
Para conocer más sobre su trayectoria y participación, la audiencia puede sintonizar Calle 7 Panamá a partir de las 4:00 p. m.