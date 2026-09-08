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Investigadora advierte sobre tratamientos con células madre no aprobados en Panamá

La doctora Mairim Solís, investigadora de Senacyt, explicó que los tratamientos con células madre deben atravesar fases de investigación preclínicas que certifiquen que pueden ser utilizados en humanos, y aclaró que Panamá cuenta con un marco regulatorio para la realización de estos estudios, que posteriormente deben ser aprobados por el Comité Nacional de Bioética y el Minsa.