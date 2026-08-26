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Explican proyecto de ley de derecho al olvido oncológico

La diputada de Vamos, Yarelis Rodríguez, explicó que el proyecto de Ley 350 de derecho al olvido oncológico, aprobado en tercer debate, busca que los pacientes que superaron el cáncer no sufran discriminación al momento de aplicar a préstamos y seguros. Rodríguez detalló que la iniciativa contempla siete tipos de cáncer y establece que una vez transcurridos cinco años de la finalización del tratamiento sin recaída, certificado por un comité, la persona no está obligada a reportar antecedentes oncológicos.