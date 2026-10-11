Reporte de daños tras sismo Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 11:26

AIG habilita Panamá Conecta para reportar daños en viviendas tras el sismo: ¿cómo hacerlo?

La AIG habilitó un formulario en Panamá Conecta para reportar daños en viviendas, calles y comunidades tras el sismo, sin necesidad de crear una cuenta.

AIG habilita Panamá Conecta 

AIG habilita Panamá Conecta 

@PanamáConecta

La plataforma busca facilitar el registro de las afectaciones reportadas por la población mediante un trámite digital.

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¿Cómo reportar daños por el sismo en Panamá Conecta?

De acuerdo con la información difundida por la AIG, las personas cuyas viviendas, calles o comunidades resultaron afectadas pueden ingresar a Panamá Conecta y utilizar el formulario habilitado para registrar los daños.

La institución indicó que no es necesario crear una cuenta para presentar el reporte.

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Los ciudadanos deben seguir las instrucciones disponibles en la plataforma y proporcionar la información solicitada para completar el registro.

¿Qué hacer si hay personas heridas o atrapadas?

La AIG recordó que el formulario de Panamá Conecta no reemplaza los servicios de emergencia.

Si hay personas heridas, atrapadas o en peligro inmediato, la prioridad es comunicarse con el 911 para solicitar asistencia.

La plataforma está destinada al registro de afectaciones y no debe utilizarse como sustituto de una llamada de emergencia.

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