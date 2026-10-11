AIG habilita Panamá Conecta para reportar daños en viviendas tras el sismo: ¿cómo hacerlo?

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) habilitó una herramienta en Panamá Conecta para que los ciudadanos puedan reportar daños en sus viviendas, calles o comunidades tras el reciente sismo registrado en Panamá. La entidad informó que el formulario puede utilizarse sin necesidad de crear una cuenta.

La plataforma busca facilitar el registro de las afectaciones reportadas por la población mediante un trámite digital.

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¿Cómo reportar daños por el sismo en Panamá Conecta?

De acuerdo con la información difundida por la AIG, las personas cuyas viviendas, calles o comunidades resultaron afectadas pueden ingresar a Panamá Conecta y utilizar el formulario habilitado para registrar los daños.

La institución indicó que no es necesario crear una cuenta para presentar el reporte.

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Los ciudadanos deben seguir las instrucciones disponibles en la plataforma y proporcionar la información solicitada para completar el registro.

¿Qué hacer si hay personas heridas o atrapadas?

La AIG recordó que el formulario de Panamá Conecta no reemplaza los servicios de emergencia.

Si hay personas heridas, atrapadas o en peligro inmediato, la prioridad es comunicarse con el 911 para solicitar asistencia.

La plataforma está destinada al registro de afectaciones y no debe utilizarse como sustituto de una llamada de emergencia.