TalénPro 2026 EN VIVO: mira aquí la transmisión desde el Teatro Anayansi

En medio de emociones, alegría y mucho talento, TalénPro 2026 arranca este domingo 25 de octubre con la participación de 12 finalistas que representarán a las zonas Centro, Este y Oeste de Panamá, en una competencia que busca destacar las habilidades artísticas y los valores de los jóvenes participantes.

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TalénPro 2026: ¿cuántos finalistas participarán?

Los 12 finalistas competirán en cuatro categorías que promueven la cultura, los valores y la educación, como parte de una iniciativa que busca impulsar el talento juvenil.

La competencia reunirá a representantes de las tres regiones, quienes demostrarán sus habilidades y creatividad durante el evento.