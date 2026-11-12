Tiroteo dejó un muerto y cuatro heridos fuera de un gimnasio en Washington

Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo dentro y fuera de un gimnasio en el centro de Washington el jueves, según informó el jefe de policía interino de la ciudad.
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Un tiroteo en un gimnasio del centro de Washington dejó una persona muerta y cuatro heridas. El sospechoso fue hallado con una herida.
Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo dentro y fuera de un gimnasio en el centro de Washington el jueves, según informó el jefe de policía interino de la ciudad.
Jeffery Carroll dijo a los periodistas que el sospechoso fue encontrado con una herida de bala autoinfligida, después de atrincherarse en su apartamento, cerca del lugar.
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