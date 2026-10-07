Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 15:37

INADEH ofrece cursos gratuitos en Santiago: requisitos y cómo inscribirse

El INADEH anunció que mantiene abiertas las inscripciones para cursos gratuitos en su centro de formación de Santiago, en la provincia de Veraguas.

INADEH anunció la apertura de nuevos cursos presenciales en Santiago.

INADEH anunció la apertura de nuevos cursos presenciales en Santiago.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar en cursos gratuitos en Santiago, provincia de Veraguas.

Curso del INADEH en Santiago

Curso de Electricidad del Automóvil

  • Modalidad: nocturno - presencial
  • 120 horas
  • Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Curso de Neuromarketing

  • Modalidad: nocturno - virtual
  • 105 horas
  • Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Curso de freno, dirección y suspensión

  • Modalidad: vespertino - presencial
  • 120 horas
  • Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cursos de bocadillos aperitivos y canapés

  • Modalidad: nocturno - presencial
  • 50 horas
  • Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Métodos de inscripción a los cursos

Números de teléfono:

  • 935-0354 / 935-0343 / 935-3052

Número de WhatsApp:

  • 6616-3869

Inscripción vía web:

Preinscripción vía web https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

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