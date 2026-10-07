INADEH ofrece cursos gratuitos en Santiago: requisitos y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar en cursos gratuitos en Santiago, provincia de Veraguas.
- Modalidad: nocturno - presencial
- 120 horas
- Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Curso de Neuromarketing
- Modalidad: nocturno - virtual
- 105 horas
- Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Curso de freno, dirección y suspensión
- Modalidad: vespertino - presencial
- 120 horas
- Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Cursos de bocadillos aperitivos y canapés
- Modalidad: nocturno - presencial
- 50 horas
- Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Métodos de inscripción a los cursos
Números de teléfono:
- 935-0354 / 935-0343 / 935-3052
Número de WhatsApp:
- 6616-3869
Inscripción vía web:
Preinscripción vía web https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/