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Personal médico del San Miguel Arcángel vuelve a protestar para exigir pago de horas extras

Personal médico del Hospital San Miguel Arcángel volvió a protestar este martes 24 de noviembre, para exigir a las autoridades cumplir con el pago de las horas extras que se les adeudan desde el mes de agosto. El director médico de este nosocomio, Rafael De Gracia, señaló que la deuda asciende a 1.7 millones de dólares y debe ser cancelada cuanto antes.