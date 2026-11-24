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Suspenden clases en IPHE de Capira tras robo de tuberías de los aires acondicionados

Delincuentes sustrajeron las tuberías de cobre de tres aires acondicionados del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ubicado en Capira, dejando a la instalación sin el sistema de climatización, lo que ha obligado a suspender las clases afectando a los estudiantes. Los padres de familia piden más seguridad en las instalaciones.