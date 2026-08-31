Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces entre septiembre y diciembre

Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces. Aeronáutica Civil

Por Ana Canto La Unidad de Control Ambiental de la Autoridad Aeronáutica Civil advierte sobre la migración de aves rapaces que iniciará en septiembre y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Por esta razón, la entidad solicita a los pilotos y operadores aéreos tomar las precauciones de vuelo necesarias y notificar cualquier impacto con aves u otro incidente con fauna ocurrido en los aeródromos bajo su administración y sus inmediaciones, utilizando para ello el formulario disponible en su página web.

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Asimismo, la institución agradece a la comunidad aeronáutica por su colaboración y compromiso con la seguridad operacional. La Autoridad Aeronáutica Civil @aacivilpty advierte sobre el inicio del periodo de migración de aves rapaces que se extiende hasta el mes de diciembre de 2026, por lo que pide a los pilotos y operadores aéreos tomar las precauciones de vuelo necesarias. pic.twitter.com/Kbqx6sXxNM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026