Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 16:57

Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces entre septiembre y diciembre

La Autoridad Aeronáutica Civil agradece a la comunidad aeronáutica por su colaboración y compromiso con la seguridad operacional.

Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces.

Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces.

Aeronáutica Civil
Ana Canto
Por Ana Canto

La Unidad de Control Ambiental de la Autoridad Aeronáutica Civil advierte sobre la migración de aves rapaces que iniciará en septiembre y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Por esta razón, la entidad solicita a los pilotos y operadores aéreos tomar las precauciones de vuelo necesarias y notificar cualquier impacto con aves u otro incidente con fauna ocurrido en los aeródromos bajo su administración y sus inmediaciones, utilizando para ello el formulario disponible en su página web.

Asimismo, la institución agradece a la comunidad aeronáutica por su colaboración y compromiso con la seguridad operacional.

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