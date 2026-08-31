Aeronáutica Civil advierte sobre migración de aves rapaces entre septiembre y diciembre

La Unidad de Control Ambiental de la Autoridad Aeronáutica Civil advierte sobre la migración de aves rapaces que iniciará en septiembre y se extenderá hasta diciembre de 2026.
Por esta razón, la entidad solicita a los pilotos y operadores aéreos tomar las precauciones de vuelo necesarias y notificar cualquier impacto con aves u otro incidente con fauna ocurrido en los aeródromos bajo su administración y sus inmediaciones, utilizando para ello el formulario disponible en su página web.
Asimismo, la institución agradece a la comunidad aeronáutica por su colaboración y compromiso con la seguridad operacional.