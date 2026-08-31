Entrega de bolsas a privados de libertad: Mingob informa cuántas se han recibido y cómo funciona el proceso

Más de 7,600 bolsas con insumos destinados a privados de libertad han sido recibidas y posteriormente distribuidas a diferentes centros penitenciarios del área metropolitana desde la implementación del nuevo procedimiento de entrega, informó el Ministerio de Gobierno (Mingob).

El proceso comenzó el pasado 17 de agosto en las instalaciones del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

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41% de los familiares ya ha acudido a entregar los insumos

Edilberto Culiolis, coordinador de Planes y Proyectos del Mingob, explicó que durante estas tres semanas aproximadamente el 41% de los familiares de los privados de libertad ha acudido al Cefere para realizar la entrega de los insumos.

De acuerdo con el funcionario, el procedimiento busca permitir una atención masiva, manteniendo al mismo tiempo los controles de seguridad y el orden durante la recepción y distribución.

Continúa la entrega para los privados de La Nueva Joya

Este lunes se desarrolló el décimo día de la jornada de recepción y entrega.

Desde tempranas horas, familiares acudieron al antiguo Cefere para entregar los insumos correspondientes a los privados de libertad del Centro Penitenciario La Nueva Joya, quienes tienen asignada esta semana dentro del cronograma establecido.

Entre los familiares que acudieron se encontraba Argelis Pimentel, quien viajó desde Las Tablas para realizar el trámite.

Pimentel calificó la experiencia como positiva y destacó la atención recibida por parte de los colaboradores encargados del proceso.

Mingob destaca control y seguridad del procedimiento

Culiolis aseguró que uno de los principales objetivos del nuevo mecanismo es demostrar que es posible atender a un número elevado de familiares sin descuidar los controles establecidos.

“Se puede atender de manera masiva, sin perder el control, la seguridad, ni el sentido humano del proceso”, destacó el funcionario. “Se puede atender de manera masiva, sin perder el control, la seguridad, ni el sentido humano del proceso”, destacó el funcionario.

El Mingob continuará con el cronograma de recepción y distribución de los insumos destinados a los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios del área metropolitana.