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Thomas Christiansen explica su decisión de renovar como director técnico de Panamá

El director técnico Thomas Christiansen destacó la visión mostrada por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) que motivó su decisión de renovar su pcontrato para estar al frente de la Selección Nacional de Fútbol, y el seguimiento que desea para el deporte panameño. Por su parte, el presidente de la (FPF), Manuel Arias, destacó la importancia de trabajar en la formación y preparación de los jugadores.