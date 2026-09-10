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Se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Jazmín Cedeño Suman, jefa del programa nacional de Salud Mental de la Caja de Seguro Social, dijo que la campaña busca concientizar sobre los estigmas y mitos que existen con respecto a enfermedades mentales y conductas de riesgo suicida. Cedeño dijo que que la población de 15 a 29 años es la más vulnerable y explicó las señales de alerta.