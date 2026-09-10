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Diputada Prado dice que defenderán igualdad de condiciones en discusión de las reformas electorales

La diputada de Vamos, Janine Prado, advirtió que le preocupa las modificaciones que puedan ser presentadas en la discusión del proyecto de reformas electorales en la Asamblea Nacional, y afirmó que pese a que la coalición Vamos está en proceso de convertirse en partido político, sus diputados defenderán la igualdad de condiciones para partidos políticos y la libre postulación.