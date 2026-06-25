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MEF anuncia fechas de la próxima Lotería Fiscal Regional

La Lotería Fiscal Regional entregará 400 mil dólares en premios, para quienes entreguen sobres con facturas emitidas entre el 14 de junio y 14 de agosto de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el 18 de junio será el primer sorteo correspondiente a la Región 1 de Panamá, luego el 20 de agosto en la Región 2 de Panamá Oeste, Darién y Colón, y posteriormente el 25 de agosto en la Región 3 de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, finalizando el 27 de agosto en la Región 4, de Coclé, Herrera y Los Santos.