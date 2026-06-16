Lotería Fiscal Regional habilita nuevas urnas en Arraiján y Plaza Las Américas

Conosca las ubicaciones de las urnas nuevas de la Lotería Fiscal.

La Lotería Fiscal Regional continúa ampliando sus puntos de acceso para los participantes con la incorporación de dos nuevas urnas en la provincia de Panamá Oeste.

A partir de ahora, los ciudadanos podrán depositar sus sobres en Arraiján Town Center , ubicado frente al establecimiento Piñas Locas, y en Plaza Las Américas , a un costado del Supermercado Rey.

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Estas nuevas ubicaciones se suman a la red de urnas ya habilitadas en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar la participación de más personas en el programa impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lotería Fiscal Regional facilita la participación con nuevas ubicaciones

La entidad recordó que los interesados deben reunir sus facturas fiscales válidas, completar el proceso correspondiente y depositar sus sobres en cualquiera de las urnas autorizadas para tener la oportunidad de participar por diversos premios.

El programa busca incentivar la solicitud de facturas fiscales por parte de los consumidores, promoviendo una mayor cultura tributaria y fortaleciendo la formalidad comercial en el país.

Las autoridades invitaron a los participantes a consultar las redes sociales oficiales de la Lotería Fiscal Regional para conocer el listado completo de urnas disponibles y mantenerse informados sobre próximos sorteos y novedades del programa.