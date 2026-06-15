Gobierno habilita pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana en el Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio, Panamá debutará en el Mundial 2026 enfrentando a la selección de Ghana en el Estadio de Toronto, Canadá. La transmisión del encuentro estará disponible a partir de las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Con el fin de invitar a los panameños a participar de esta histórica fecha, el Gobierno Nacional, en conjunto con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), habilitará pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para disfrutar del partido.

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

Chiriquí: Gimnasio de La Basita

Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

Herrera: Estadio Los Milagros

Panamá: Gimnasio Roberto Durán

Colón: Estadio Mariano Bula

La actividad es completamente gratuita; no obstante, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección los días martes 23 y sábado 27 de junio.