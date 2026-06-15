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Marea Roja Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 16:24

Gobierno habilita pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana en el Mundial 2026

El Gobierno Nacional habilitará pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para disfrutar el Panamá vs. Ghana.

Gobierno habilita pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana.

Gobierno habilita pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 17 de junio, Panamá debutará en el Mundial 2026 enfrentando a la selección de Ghana en el Estadio de Toronto, Canadá. La transmisión del encuentro estará disponible a partir de las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Con el fin de invitar a los panameños a participar de esta histórica fecha, el Gobierno Nacional, en conjunto con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), habilitará pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para disfrutar del partido.

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita
  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Herrera: Estadio Los Milagros
  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán
  • Colón: Estadio Mariano Bula

La actividad es completamente gratuita; no obstante, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección los días martes 23 y sábado 27 de junio.

Embed - PANDEPORTES en Instagram: " ¡TODOS CON LA SELE! El Gobierno Nacional, Pandeportes y la Federación Panameña de Fútbol te invitan a vivir la emoción de los partidos de nuestra Selección Nacional en un ambiente de fiesta, con PANTALLA GIGANTE, animación y mucha pasión por Panamá. Miércoles 17, martes 23 y sábado 27 de junio Chiriquí – Gimnasio La Basita Veraguas – Estadio Omar Torrijos Herrera Herrera – Estadio Los Milagros Panamá – Gimnasio Roberto Durán Colón – Estadio Mariano Bula Actividad completamente GRATIS. El ingreso será mediante cintillo, el cual podrás retirar en la Oficina Regional de Pandeportes de tu provincia o en la sede del evento desde una hora antes de cada partido de Panamá. ¡Ven con tu familia y amigos a apoyar a la Sele! #ConPasoFirme #GobiernoNacional #Panama"
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