Panamá vs. Ghana: dónde se ubican las pantallas gigantes a nivel nacional para ver el partido

El Gobierno Nacional, en conjunto con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), habilitará pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para la transmisión del partido Panamá vs. Ghana , que se jugará este miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá, como parte del Mundial 2026.

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

Chiriquí: Gimnasio de La Basita

Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

Herrera: Estadio Los Milagros

Panamá: Gimnasio Roberto Durán

Colón: Estadio Mariano Bula

La transmisión del encuentro estará disponible a partir de las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional a través de las señales de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio (90.9 FM y 106.3 FM).

La actividad es completamente gratuita. Sin embargo, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección nacional, programados para los días martes 23 y sábado 27 de junio.