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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 11:39

Panamá vs. Ghana: dónde se ubican las pantallas gigantes a nivel nacional para ver el partido

Los partidos de Panamá en el Mundial 2026 podrán ser vistos a través de pantallas gigantes instaladas en diversos puntos del país.

Panamá vs. Ghana: dónde ver en vivo en Panamá.

Panamá vs. Ghana: dónde ver en vivo en Panamá.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional, en conjunto con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), habilitará pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para la transmisión del partido Panamá vs. Ghana, que se jugará este miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá, como parte del Mundial 2026.

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita
  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Herrera: Estadio Los Milagros
  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán
  • Colón: Estadio Mariano Bula

La transmisión del encuentro estará disponible a partir de las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional a través de las señales de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio (90.9 FM y 106.3 FM).

La actividad es completamente gratuita. Sin embargo, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección nacional, programados para los días martes 23 y sábado 27 de junio.

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