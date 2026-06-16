Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU: beneficiarios que cobran este miércoles 17 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer desembolso de 2026 para estudiantes beneficiarios de becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.

La jornada de pagos se desarrollará del lunes 15 al viernes 18 de junio mediante la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media.

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¿Quiénes recibirán el pago?

De acuerdo con el cronograma del IFARHU, los pagos corresponden a beneficiarios de los siguientes programas:

Concurso General.

Puesto Distinguido.

Asistencia por Discapacidad.

Asistencias Económicas.

La entidad recordó que los beneficiarios deben acudir con la documentación requerida para retirar sus cheques en los centros de pago establecidos.

Pagos del IFARHU para el miércoles 17 de junio

Distrito de Atalaya

Corregimientos: Todos los corregimientos.

Todos los corregimientos. Centro de pago: Colegio Padre J. Cánovas

Colegio Padre J. Cánovas Beneficiarios: Estudiantes de todos los centros educativos.

Distrito de Santiago

Corregimiento: Santiago

Santiago Centro de pago: Santiago Mall

Santiago Mall Beneficiarios: Escuela anexa El Canadá.

Continúa el calendario de pagos

El IFARHU indicó que la entrega de cheques continuará durante la semana en distintos distritos de la provincia de Veraguas, como parte del proceso correspondiente al último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace:https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/