IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas por mantenimiento de planta

IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas. @IDAAN/imagen ilustrativa

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 16 de junio, la planta potabilizadora de Macaracas suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento en los canales de floculación y resanado de infraestructura.

Como consecuencia, el suministro de agua potable se interrumpirá temporalmente en el centro de Macaracas hasta la escuela de Leales mientras se desarrollan las labores programadas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse