Los Santos Nacionales -  15 de junio de 2026 - 17:39

IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas por mantenimiento de planta

El IDAAN detalló que, una vez culminen los trabajos y se restablezcan las operaciones de la planta, el suministro se recuperará de forma progresiva.

IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas.
IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas.@IDAAN/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 16 de junio, la planta potabilizadora de Macaracas suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento en los canales de floculación y resanado de infraestructura.

Como consecuencia, el suministro de agua potable se interrumpirá temporalmente en el centro de Macaracas hasta la escuela de Leales mientras se desarrollan las labores programadas.

Por su parte, los hospitales y centros de salud de la zona mantendrán su abastecimiento mediante carros cisterna. El IDAAN detalló que, una vez culminen los trabajos y se restablezcan las operaciones de la planta, el suministro se recuperará de forma progresiva en las áreas afectadas.

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