IDAAN suspenderá el suministro de agua en Macaracas por mantenimiento de planta

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 16 de junio, la planta potabilizadora de Macaracas suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento en los canales de floculación y resanado de infraestructura.
Por su parte, los hospitales y centros de salud de la zona mantendrán su abastecimiento mediante carros cisterna. El IDAAN detalló que, una vez culminen los trabajos y se restablezcan las operaciones de la planta, el suministro se recuperará de forma progresiva en las áreas afectadas.