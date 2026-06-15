Corte de agua en San Miguelito: IDAAN realiza reparación en Pan de Azúcar

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo de Proyectos Especiales realiza trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas ubicada en el sector de Pan de Azúcar, antes de la entrada de Moya, en el distrito de San Miguelito.
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Trabajos afectan el suministro en varios sectores
Como consecuencia de las labores de reparación, el IDAAN advirtió que se registran afectaciones en el suministro de agua potable en diversos sectores del distrito de San Miguelito. La entidad indicó que algunas comunidades podrían experimentar interrupciones temporales o bajas presiones mientras se completan los trabajos.
Sectores afectados:
- Pan de Azúcar
- Los Andes#1
IDAAN trabaja para restablecer el servicio
El personal técnico se mantiene en el sitio ejecutando las labores necesarias para concluir la reparación en el menor tiempo posible.
Una vez finalizados los trabajos, el suministro comenzará a recuperarse de forma progresiva en las áreas impactadas por la incidencia.
Recomiendan hacer uso racional del agua
El IDAAN exhortó a los residentes de los sectores afectados a utilizar de manera racional las reservas de agua disponibles mientras culminan las labores.
La institución recordó que continuará informando sobre el avance de los trabajos y el proceso de recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.