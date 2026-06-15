Corte de agua en San Miguelito: IDAAN realiza reparación en Pan de Azúcar

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo de Proyectos Especiales realiza trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas ubicada en el sector de Pan de Azúcar, antes de la entrada de Moya, en el distrito de San Miguelito.

Según la entidad, estas labores son necesarias para corregir una incidencia detectada en la red de distribución y garantizar la continuidad del servicio de agua potable.

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Trabajos afectan el suministro en varios sectores

Como consecuencia de las labores de reparación, el IDAAN advirtió que se registran afectaciones en el suministro de agua potable en diversos sectores del distrito de San Miguelito. La entidad indicó que algunas comunidades podrían experimentar interrupciones temporales o bajas presiones mientras se completan los trabajos.

Sectores afectados:

Pan de Azúcar

Los Andes#1

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¡Estamos trabajando desde San Miguelito!



Nuestro equipo de proyectos especiales realiza la reparación de una línea de 12" en Pan de Azúcar (antes de la entrada de Moya).



Se afecta el suministro en los sectores de:



Pan de Azúcar.



Los Andes#1



¡Lo… pic.twitter.com/INjm4qicGV — IDAAN (@IDAANinforma) June 15, 2026

IDAAN trabaja para restablecer el servicio

El personal técnico se mantiene en el sitio ejecutando las labores necesarias para concluir la reparación en el menor tiempo posible.

Una vez finalizados los trabajos, el suministro comenzará a recuperarse de forma progresiva en las áreas impactadas por la incidencia.

Recomiendan hacer uso racional del agua

El IDAAN exhortó a los residentes de los sectores afectados a utilizar de manera racional las reservas de agua disponibles mientras culminan las labores.

La institución recordó que continuará informando sobre el avance de los trabajos y el proceso de recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.