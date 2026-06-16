Ocho expulsados y 16 deportados: Migración realiza retorno de ciudadanos nicaragüenses

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre el retorno de 24 ciudadanos nicaragüenses a su país de origen como parte de las acciones destinadas a fortalecer el cumplimiento de la normativa migratoria y preservar la seguridad nacional.
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Entre las causas señaladas por las autoridades figuran tráfico y venta de drogas, tráfico ilícito de migrantes, tentativa de incendio contra bienes estatales, evasión de puestos de control y situaciones que, según Migración, representaban una amenaza para la seguridad colectiva.
Dieciséis fueron deportados por irregularidades migratorias
El SNM precisó que las otras 16 personas fueron deportadas por encontrarse en situación migratoria irregular. Entre los motivos identificados se encuentran la permanencia con estadía vencida y el incumplimiento de los requisitos legales establecidos para el ingreso y permanencia en territorio panameño.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes. Según Migración, el objetivo es fortalecer el control migratorio, mantener el orden público y contribuir a la seguridad y bienestar de la población.
Migración reitera cumplimiento de la ley
El Servicio Nacional de Migración destacó que continuará ejecutando operativos de verificación y control en coordinación con otras instituciones de seguridad para detectar y sancionar situaciones que contravengan la legislación migratoria panameña.
La entidad reiteró que las medidas adoptadas responden a los procedimientos establecidos en la normativa nacional y a los compromisos del país en materia de seguridad y gestión migratoria.