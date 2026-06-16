PANAMÁ Nacionales -  16 de junio de 2026 - 12:53

MEDUCA encuentra 200 nuevos casos de diplomas falsos y habla de "clanes familiares"

El MEDUCA ya había denunciado ante el Ministerio Público la existencia de una red de títulos falsos dentro del Registro Permanente de Docentes Elegibles.

Ministra de Educación (MEDUCA)

Ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar.

Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, anunció este martes el hallazgo de 200 nuevos casos de diplomas falsos de educadores, lo que calificó como "una gran pena", debido a que se han detectado diversas irregularidades que implican a muchas personas, incluyendo a clanes familiares.

“Cuando nosotros nos fuimos en la ocasión anterior eliminaron el sistema de nombramientos y todos sabíamos que había un tráfico de nombramientos espantoso. Aquí tenemos clanes familiares con títulos que tú dices: ¿cómo nadie se enteró?”, dijo la ministra.

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Para verificar la autenticidad de los documentos, el MEDUCA contactó a las universidades donde presuntamente se emitieron estos certificados. Dichas instituciones confirmaron que varios de los implicados ni siquiera realizaron estudios en sus centros y, por lo tanto, nunca recibieron tales diplomas.

En abril de este año, la entidad ya había denunciado ante el Ministerio Público la existencia de una red de títulos falsos dentro del Registro Permanente de Docentes Elegibles.

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