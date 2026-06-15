MEDUCA abre proceso de matrícula anticipada para estudiantes de 2027

MEDUCA abre preinscripción para el año escolar 2027: estas son las fechas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) inició este lunes 15 de junio el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027 en los centros educativos oficiales del país.

La entidad informó que el proceso se desarrollará de manera escalonada según el nivel académico, con el objetivo de organizar la matrícula para el próximo período lectivo.

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Fechas de preinscripción para el año escolar 2027

De acuerdo con el calendario establecido por el MEDUCA, las fechas son las siguientes:

Del 15 al 19 de junio

Prekínder.

Kínder para niños con 4 y 5 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.

Del 22 al 26 de junio

Primer grado para estudiantes con 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.

Del 29 de junio al 3 de julio

Estudiantes desde segundo grado hasta duodécimo grado.

Del 6 al 10 de julio

Alumnos provenientes de escuelas particulares y del exterior que requieran cupos en centros educativos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066609038188495045?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de este lunes 15 de junio el @MeducaPma dio inicio al proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027.



La entidad ha establecido las siguientes fechas para la preinscripción:



- Del 15 al 19 de junio, prekínder y kínder 4 y 5 años cumplidos al 22 de… pic.twitter.com/7FczmjX2Jy — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

Acudientes deben consultar requisitos en el MEDUCA

La entidad indicó que los padres de familia y acudientes pueden acercarse a los respectivos centros educativos para conocer los requisitos y la documentación necesaria para completar el proceso de preinscripción.

MEDUCA reiteró la importancia de cumplir con las fechas establecidas para facilitar la planificación académica y administrativa de los planteles.

Estudiantes de sexto grado serán inscritos automáticamente

El ministerio también informó que los estudiantes que actualmente cursan sexto grado en una escuela Básica General completa no tendrán que realizar el trámite de preinscripción.

Estos alumnos quedarán inscritos automáticamente para continuar sus estudios en el año escolar 2027 dentro del mismo centro educativo.

Las autoridades educativas recomiendan a las familias mantenerse atentas a la información oficial que emitan los planteles sobre horarios, requisitos y disponibilidad de cupos.