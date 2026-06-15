MEDUCA abre proceso de matrícula anticipada para estudiantes de 2027

El Ministerio de Educación (MEDUCA) inició este lunes 15 de junio el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027 en los centros educativos oficiales del país.
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Fechas de preinscripción para el año escolar 2027
De acuerdo con el calendario establecido por el MEDUCA, las fechas son las siguientes:
Del 15 al 19 de junio
- Prekínder.
- Kínder para niños con 4 y 5 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.
Del 22 al 26 de junio
- Primer grado para estudiantes con 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.
Del 29 de junio al 3 de julio
- Estudiantes desde segundo grado hasta duodécimo grado.
Del 6 al 10 de julio
- Alumnos provenientes de escuelas particulares y del exterior que requieran cupos en centros educativos oficiales.
Acudientes deben consultar requisitos en el MEDUCA
La entidad indicó que los padres de familia y acudientes pueden acercarse a los respectivos centros educativos para conocer los requisitos y la documentación necesaria para completar el proceso de preinscripción.
MEDUCA reiteró la importancia de cumplir con las fechas establecidas para facilitar la planificación académica y administrativa de los planteles.
Estudiantes de sexto grado serán inscritos automáticamente
El ministerio también informó que los estudiantes que actualmente cursan sexto grado en una escuela Básica General completa no tendrán que realizar el trámite de preinscripción.
Estos alumnos quedarán inscritos automáticamente para continuar sus estudios en el año escolar 2027 dentro del mismo centro educativo.
Las autoridades educativas recomiendan a las familias mantenerse atentas a la información oficial que emitan los planteles sobre horarios, requisitos y disponibilidad de cupos.