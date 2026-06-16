Crisis financiera en la UNACHI: convocan a docentes para informar sobre la situación

El rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Pedro González, convocó al cuerpo docente a una reunión informativa para esta tarde, con el fin de actualizarlos sobre la situación financiera de la casa de estudios superiores.

González se reunió el lunes con representantes de la Asociación de Profesores de la universidad, quienes le expresaron su preocupación por la falta de pago a la Caja de Seguro Social (CSS) y el retraso en el pago a acreedores, entre otros compromisos financieros pendientes.

El rector encargado les informó sobre los acercamientos que ha sostenido con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el establecimiento de una mesa técnica que aborde la crisis presupuestaria.

González aseguró que "la universidad cuenta con la viabilidad presupuestaria necesaria para cumplir con el pago de los salarios correspondientes al mes de junio", según destaca una publicación de la UNACHI.