Venezolano se hacía pasar por abogado y ofrecía trámites migratorios en Panamá

El supuesto abogado cobraba más de $7 mil en falsas gestiones migratorias

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, requerido por su presunta vinculación con el delito de estafa agravada, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, el hombre mantenía varias denuncias en su contra por supuestamente hacerse pasar por abogado y ofrecer servicios relacionados con trámites migratorios.

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Según el informe policial, el ciudadano figura en al menos cuatro denuncias por un monto superior a los 7,000 dólares. Las investigaciones indican que ofrecía gestionar trámites migratorios para sus víctimas y solicitaba pagos por adelantado para iniciar los supuestos procesos.

Habría cobrado sin prestar los servicios

Las denuncias señalan que, una vez recibido el dinero, el sospechoso presuntamente incumplía con los servicios ofrecidos y no concretaba los trámites acordados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066918022946656380?s=20&partner=&hide_thread=false Un ciudadano de nacionalidad venezolana, requerido por presunta estafa agravada, fue aprehendido por la @policiadepanama.



Está persona mantiene cuatro denuncias por más de $7,000, se hacía pasar por abogado, ofrecía trámites migratorios y cobraba pagos por adelantado sin cumplir… pic.twitter.com/1gGAVHrCJg — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Las autoridades indicaron que este tipo de prácticas constituye una modalidad de estafa que afecta a personas que buscan regularizar su situación migratoria o realizar gestiones legales.

Fue puesto a órdenes de las autoridades competentes

Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones correspondientes.

Corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse de las denuncias presentadas.

Policía recomienda verificar credenciales profesionales

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a verificar las credenciales de cualquier persona que ofrezca servicios legales o migratorios antes de realizar pagos.

Asimismo, recomendó denunciar inmediatamente cualquier irregularidad o sospecha de fraude ante las autoridades competentes para evitar nuevas víctimas.