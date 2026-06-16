PGN realiza diligencias en Pedregal por homicidio ocurrido en El Nazareno

La Procuraduría General de la Nación (PGN) , a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, desarrolla la Operación Obelisco en el corregimiento de Pedregal.

El objetivo de esta acción es ubicar a personas requeridas por su presunta vinculación con un delito de homicidio doloso ocurrido el pasado 26 de marzo de 2026 en el sector de El Nazareno.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Tras feminicidio en David, Ministerio de la Mujer recuerda que la línea 182 está disponible 24/7

Operativo forma parte de una investigación en curso

Las diligencias son ejecutadas por fiscales e investigadores como parte de las acciones encaminadas a esclarecer el hecho y dar con el paradero de las personas requeridas por las autoridades judiciales.

La investigación se mantiene en desarrollo y forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público para combatir los delitos contra la vida y la integridad personal.

PGN busca ubicar a los requeridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/2066860619374948394?s=20&partner=&hide_thread=false #EnDesarrollo| En Pedregal, la @PGN_PANAMA a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana desarrolla la #OperaciónObelisco, para ubicar a personas requeridas por delito homicidio doloso, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2026, en El Nazareno. pic.twitter.com/Xve3X8bNlB — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 16, 2026

La Operación Obelisco contempla diversas acciones de investigación y verificación en distintos puntos del corregimiento de Pedregal, con el fin de obtener elementos que contribuyan al avance del caso.

Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las personas buscadas ni sobre los resultados preliminares de las diligencias.

Continúan las acciones contra delitos de homicidio

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar desarrollando operativos e investigaciones para ubicar a personas requeridas por delitos graves y garantizar que los responsables enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

Las diligencias se mantienen activas mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el homicidio ocurrido en El Nazareno.