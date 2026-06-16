Tras feminicidio en David, Ministerio de la Mujer recuerda que la línea 182 está disponible 24/7

Ministerio de la Mujer recuerda que la línea 182 está disponible 24/7

El Ministerio de la Mujer reiteró su llamado a la ciudadanía a no guardar silencio ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y a denunciar oportunamente estos hechos, tras el caso ocurrido en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, donde una mujer de 45 años perdió la vida presuntamente a manos de su expareja.

La entidad expresó sus condolencias y respetos a los familiares y seres queridos de la víctima, al tiempo que insistió en la importancia de actuar de manera temprana ante situaciones de riesgo.

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Piden denunciar cualquier hecho de violencia

A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer recordó que las denuncias oportunas pueden contribuir a prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad y la vida de las mujeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066893534792196174?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de la Mujer exhorta a no guardar silencio ante manifestaciones de violencia contra las mujeres y a denunciar oportunamente estos hechos.



Recuerda además que cuenta con servicios de atención psicológica, legal y social, y con albergues y casas seguras para mujeres y… pic.twitter.com/kxLurEjBTN — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

La institución destacó que mantiene habilitados diversos mecanismos de atención para brindar apoyo a víctimas de violencia y a sus familias.

Ministerio de la Mujer: Línea 182 opera las 24 horas

Las autoridades recordaron que la línea de auxilio 182 permanece disponible las 24 horas del día para recibir reportes, brindar orientación y canalizar casos relacionados con violencia de género.

Asimismo, exhortaron a familiares, vecinos y personas cercanas a reportar cualquier situación de riesgo que afecte a mujeres, niñas o adolescentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066664940442620004?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer fue asesinada por un hombre este lunes en un restaurante de la ciudad de David, en pleno mediodía.

El presunto responsable había cumplido una condena y tenía investigaciones por violencia doméstica y violencia de género. pic.twitter.com/8GRr1svDVs — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

El Ministerio de la Mujer señaló que cuenta con servicios de atención psicológica, legal y social para las víctimas de violencia. Además, dispone de albergues y casas seguras para mujeres y sus hijos en situaciones de riesgo extremo, siempre que los casos sean remitidos por el Ministerio Público.

Reiteran compromiso contra la violencia de género

La entidad reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, atención y protección dirigidas a mujeres víctimas de violencia.

También hizo un llamado a la sociedad a promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica, con el fin de prevenir nuevas situaciones de violencia y proteger la vida de las mujeres en todo el país.