MEF confirma calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional para agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario oficial de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en Panamá.
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MEF: región 1 realizará su sorteo el 18 de agosto
La primera región corresponde a la provincia de Panamá. De acuerdo con el cronograma oficial, el sorteo para los participantes de esta región se llevará a cabo el próximo 18 de agosto.
Panamá Oeste, Colón y Darién participarán el 20 de agosto
La Región 2 está conformada por las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.
Los contribuyentes y consumidores que registren sus facturas fiscales en estas áreas participarán en el sorteo programado para el 20 de agosto.
Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas sortearán el 25 de agosto
El MEF informó que la Región 3 incluye las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.
Los participantes de estas provincias tendrán la oportunidad de concursar en el sorteo fijado para el 25 de agosto.
Herrera, Los Santos y Coclé cerrarán el calendario
La última jornada corresponderá a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.
El sorteo para esta región se realizará el 27 de agosto, completando así el calendario nacional de la Lotería Fiscal Regional.
Facturas fiscales representan oportunidades para ganar
El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que cada factura fiscal registrada constituye una oportunidad para participar en los sorteos y optar por premios.
Además, señaló que esta iniciativa busca promover el cumplimiento tributario y fomentar entre los ciudadanos la importancia de exigir sus facturas en cada compra o servicio recibido.
La entidad reiteró que el programa también contribuye a fortalecer la transparencia y la formalización de las actividades económicas en el país.