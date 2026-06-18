MEF confirma calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional para agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario oficial de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en Panamá.

La entidad informó que los sorteos se realizarán durante el mes de agosto y estarán divididos en cuatro regiones que abarcan todo el territorio nacional.

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MEF: región 1 realizará su sorteo el 18 de agosto

La primera región corresponde a la provincia de Panamá. De acuerdo con el cronograma oficial, el sorteo para los participantes de esta región se llevará a cabo el próximo 18 de agosto.

Panamá Oeste, Colón y Darién participarán el 20 de agosto

La Región 2 está conformada por las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.

Los contribuyentes y consumidores que registren sus facturas fiscales en estas áreas participarán en el sorteo programado para el 20 de agosto.

Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas sortearán el 25 de agosto

El MEF informó que la Región 3 incluye las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Los participantes de estas provincias tendrán la oportunidad de concursar en el sorteo fijado para el 25 de agosto.

Herrera, Los Santos y Coclé cerrarán el calendario

La última jornada corresponderá a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

El sorteo para esta región se realizará el 27 de agosto, completando así el calendario nacional de la Lotería Fiscal Regional.

Facturas fiscales representan oportunidades para ganar

¡Ya están definidas las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional!



Región 1 (Panamá): 18 de agosto

Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 20 de agosto

Región 3 (Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas): 25 de agosto

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 27 de agosto… pic.twitter.com/fi9XLXviNn — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 18, 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que cada factura fiscal registrada constituye una oportunidad para participar en los sorteos y optar por premios.

Además, señaló que esta iniciativa busca promover el cumplimiento tributario y fomentar entre los ciudadanos la importancia de exigir sus facturas en cada compra o servicio recibido.

La entidad reiteró que el programa también contribuye a fortalecer la transparencia y la formalización de las actividades económicas en el país.