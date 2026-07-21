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CSS aclara que su directiva debe aprobar la creación del cargo de licenciados en urgencias médicas

Ante los reclamos de licenciados en urgencias médicas sobre su reclasificación profesional, la directora de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social (CSS), Rosilda Robinson, explicó que en el caso de la CSS la ley orgánica establece que es la Junta Directiva la que tiene la facultad de crear los cargos dentro del manual, y que la propuesta ya ha sido presentada.