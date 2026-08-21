Panamá Entrevistas -

Acodeco identifica irregularidades en descuentos aplicados a personas de la tercera edad

Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), manifestó que la Ley de descuentos a los jubilados y personas de la tercera edad es la más dignificante y empática con los panameños que llegan a la edad dorada. También advirtió a las farmacias que anuncian descuentos a jubilados y no los aplican efectivamente para que terminen con esta práctica