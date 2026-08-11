Cuarto Poder: 11 de agosto de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este martes 11 de agosto el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Abel Zamorano y la abogada Mayela Brayan invitaron a los estudiantes de Derecho y abogados a participar del XXI Congreso Panameño de Derecho Procesal. Además, analizamos junto a Fernando Aramburú Porras, exdirector del IRHE, el proyecto anunciado por el Órgano Ejecutivo para modificar la ley que regula el servicio de electricidad en Panamá.