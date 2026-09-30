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Impha confirma que el Fenómeno de El Niño ha alcanzado las condiciones de muy fuerte

Berta Olmedo, subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), explicó que se han alcanzado las condiciones de un Fenómeno de El Niño muy fuerte, que podrían durar hasta febrero del 2027, y alcanzar el mayor índice de calentamiento a partir del mes de octubre, con temperaturas de hasta 38 °C, y sensación térmica por arriba de los 41 °C.