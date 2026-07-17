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Acodeco explica que multa por acuerdo entre competidores para fijar precios puede ser de B/.1 millón

La subdirectora de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Joancy Chávez, hizo referencia a las investigaciones por casos de acuerdos entre competidores para fijar precios y las sanciones que conlleva esta práctica, la cual alcanza el millón de dólares. También habló sobre la suspensión del aumento de la tarifa de telefonía celular y detalló que continúan con las investigaciones.